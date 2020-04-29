Состояние освобожденных из плена украинцев в обсервации удовлетворительное

Жалоб на здоровье у освобожденных из плена нет
Состояние освобожденных из плена граждан Украины, которые находятся на обсервации в Донецкой области, удовлетворительное, заражения коронавирусом не выявлено. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент РБК-Украина.
По словам Педенко, все освобожденные из российского плена лица, находящиеся на обсервации, имеют удовлетворительное состояние здоровья и не жалуются на присутствие признаков острых респираторных заболеваний.
Отмечается, что на этой неделе срок обсервации освобожденных пленных заканчивается, у них повторно возьмут образцы для проведения ПЦР-исследования на коронавирус. Если результаты тестирования будут отрицательными, лица смогут вернуться домой из обсервации.
Ежедневный брифинг по вопросам предотвращения распространения коронавирус на территории Донецкой области.
Ежедневный брифинг по вопросам предотвращения распространения коронавирус на территории Донецкой области.Опубликовано Пресс-служба Донецкой облгосадминистрации Среда, 29 апреля 2020 г.
Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию.
Кроме того, в рамках обмена пленными Киев передал боевикам "Л/ДНР" двух граждан России. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных граждан РФ в процессе обмена.