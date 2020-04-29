Состояние освобожденных из плена украинцев в обсервации удовлетворительное

Фото: обмен пленными (facebook.com/president.gov.ua)

Жалоб на здоровье у освобожденных из плена нет

Состояние освобожденных из плена граждан Украины, которые находятся на обсервации в Донецкой области, удовлетворительное, заражения коронавирусом не выявлено. Об этом на брифинге сообщил начальник отдела стратегического развития здравоохранения облгосадминистрации Александр Педенко, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Педенко, все освобожденные из российского плена лица, находящиеся на обсервации, имеют удовлетворительное состояние здоровья и не жалуются на присутствие признаков острых респираторных заболеваний.

Отмечается, что на этой неделе срок обсервации освобожденных пленных заканчивается, у них повторно возьмут образцы для проведения ПЦР-исследования на коронавирус. Если результаты тестирования будут отрицательными, лица смогут вернуться домой из обсервации.

Напомним, 16 апреля состоялся обмен пленными между Украиной и пророссийскими боевиками из так называемых "ДНР" и "ЛНР". Из российского плена вернулись 20 граждан Украины. Освобожденные из плена украинцы должны были пройти обязательную 14-дневную обсервацию.

Кроме того, в рамках обмена пленными Киев передал боевикам "Л/ДНР" двух граждан России. Российский консул зафиксировал добровольное участие освобожденных граждан РФ в процессе обмена.