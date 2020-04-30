Лавров: министры констатировали выполнение 1 из 9 пунктов соглашений в Париже

Фото: Сергей Лавров (flickr.com/mfarussia)

Стороны сумели частично реализовать пункт об обмене пленными

На сегодняшней встрече в нормандском формате министры констатировали выполнение только 1 из 9 пунктов парижских соглашений. Об этом на брифинге по итогам видеоконференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, речь идет о пункте, который предусматривал обмен пленными в формате всех на всех.

"Мы констатировали, что из девяти пунктов итогового документа Парижского саммита в нормандском формате выполнен, да и то частично, только один. Я имею в виду обмен удерживаемых лиц. Состоялись в декабре и апреле два обмена… в общей сложности 230 человек были обменяны между Киевом, Донецком и Луганском", - заявил Лавров.

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