Украина призвала приостановить членство РПЦ во Всемирном совете церквей

Приостановление членства Русской православной церкви во Всемирном совете церквей до полного отвода российских войск с территории Украины продемонстрировало бы призыв цивилизованного мира к прекращению агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Министр культуры Александр Ткаченко встретился в Киеве с делегацией ВСЦ во главе с руководителем организации отцом Иоанном Саукой. Он отметил, что РФ использует культуру для трансляции пропаганды своего преступного режима.

"Поэтому усматриваю целесообразным исключение или по крайней мере приостановление членства представителей РФ в как можно более широком спектре культурных программ и международных ассоциаций. Это и способ заблокировать каналы дезинформации, и мощный сигнал, что весь цивилизованный мир требует от России прекратить эту ужасную неспровоцированную войну", - сказал Ткаченко.

Он также рад тому, что голос украинского духовенства прозвучит во время 11-й Ассамблеи ВСЦ, которая состоится 31 августа - 8 сентября в Германии.