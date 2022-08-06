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Украина призвала приостановить членство РПЦ во Всемирном совете церквей

Фото: Украина призвала приостановить членство РПЦ в ВСЦ до вывода российских войск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Приостановление членства Русской православной церкви во Всемирном совете церквей до полного отвода российских войск с территории Украины продемонстрировало бы призыв цивилизованного мира к прекращению агрессии против нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры и информационной политики Украины.

Министр культуры Александр Ткаченко встретился в Киеве с делегацией ВСЦ во главе с руководителем организации отцом Иоанном Саукой. Он отметил, что РФ использует культуру для трансляции пропаганды своего преступного режима.

"Поэтому усматриваю целесообразным исключение или по крайней мере приостановление членства представителей РФ в как можно более широком спектре культурных программ и международных ассоциаций. Это и способ заблокировать каналы дезинформации, и мощный сигнал, что весь цивилизованный мир требует от России прекратить эту ужасную неспровоцированную войну", - сказал Ткаченко.

Он также рад тому, что голос украинского духовенства прозвучит во время 11-й Ассамблеи ВСЦ, которая состоится 31 августа - 8 сентября в Германии.

Напомним, синод ПЦУ обратился к Вселенскому патриарху архиепископу Константинополя Варфоломею и призвал его лишить главу московского патриарха Кирилла престола.

Кроме того, РПЦ решила присвоить себе крымские епархии Украинской православной церкви Московского патриархата.

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РПЦ