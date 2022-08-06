Україна закликала призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді Церков

Призупинення членства Російської православної церкви у Всесвітній раді Церков до повного відведення російських військ з території України продемонструвало б заклик цивілізованого світу до припинення агресії проти нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства культури та інформаційної політики України.

Міністр культури Олександр Ткаченко зустрівся у Києві з делегацією ВРЦ на чолі з керівником організації отцем Іоаном Саукою. Він зазначив, що РФ використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму.

"Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників РФ в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від Росії припинити цю жахливу неспровоковану війну", - сказав Ткаченко.

Він також радий тому, що голос українського духовенства прозвучить під час 11-тої Асамблеї ВРЦ, що відбудеться 31 серпня - 8 вересня у Німеччині.