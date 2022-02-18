Украина призвала осудить провокации России на Донбассе

"Призываем международное сообщество - иностранные государства и международные организации - немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые подвешивают процесс дипломатического урегулирования", - говорится в заявлении.

В МИД отметили, что Россия разворачивает кампанию по распространению массированной дезинформации, увеличивает количество обстрелов украинских позиций и гражданской инфраструктуры на Донбассе из запрещенного минскими соглашениями оружия, тем самым обостряя ситуацию с безопасностью.

В ведомстве категорически отвергли попытки России обострить ситуации на Донбассе. Там подчеркнули, что Украина остается приверженной к дипломатическому урегулированию конфликта.

"Утверждения о якобы намерении украинских властей начать наступательную операцию на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях не отвечают действительности", - добавили в МИД.