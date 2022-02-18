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Україна закликала засудити провокації Росії на Донбасі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністерство закордонних справ України закликало світову спільноту засудити провокації Росії та її маріонеток на Донбасі. У МЗС підкреслили, що Москва таким чином підвішує процес мирного врегулювання конфлікту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Закликаємо міжнародну спільноту - іноземні держави та міжнародні організації - негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підвішують процес дипломатичного врегулювання", - йдеться в заяві.

У МЗС зазначили, що Росія розгортає кампанію з поширення масованої дезінформації, збільшує кількість обстрілів українських позицій та цивільної інфраструктури на Донбасі із забороненої мінськими угодами зброї, тим самим загострюючи ситуацію з безпекою.

У відомстві категорично відкинули спроби Росії загострити ситуацію на Донеччині. Там наголосили, що Україна залишається прихильною до дипломатичного врегулювання конфлікту.

"Ствердження про нібито намір української влади розпочати наступальну операцію на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях не відповідають дійсності", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що Україна не планує наступу на Донбасі.

Зазначимо, напередодні проросійські бойовики заявили про запобігання "українській диверсії" на хімзавод. Після цього окупаційна влада оголосила про евакуацію населення ОРДЛО на територію РФ.

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