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Украина призвала мировое сообщество потребовать от РФ освободить журналиста "Радио Свободы"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество требовать от Москвы освободить арестованного в оккупированном Крыму украинского журналиста, корреспондента "Радио Свобода" Владислава Есипенко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост главы МИД в Twitter.

"Поскольку сегодня начинается "суд", присоединяйтесь к нам в требовании от Москвы освободить Есипенко", - написал Кулеба.

Он добавил, что Украина решительно осуждает незаконное задержание и пытки в России журналиста "Радио свободная Европа/Радио Свобода" Владислава Есипенко во временно оккупированном Крыму.

"Атаки России на свободу медиа и права человека должны быть прекращены", - подчеркнул министр.

Напомним, Владислава Есипенко задержали в оккупированном Крыму в середине марта. Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

МИД Украины выразил решительный протест России относительно задержания журналиста и потребовало его немедленного освобождения.

В начале мая Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Его подозревают в незаконной перевозке оружия.

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Крымжурналисты"Радио Свобода"