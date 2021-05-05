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Журналисту "Радио Свобода" в Крыму выдвинули новые обвинения

Новина українською → Среда 05 мая 2021 15:56
Журналисту "Радио Свобода" в Крыму выдвинули новые обвинения Фото: журналист Владислав Есипенко (кадр из видео youtube.com)
Автор: РБК-Украина

В оккупированном Крыму журналисту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения. Его обвинили в незаконной перевозке оружия.

Об этом сообщает "Крымская правозащитная группа".

По словам его жены, к обвинению Есипенко добавилась ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму арест Есипенко продлили до середины июля.

Напомним, 16 марта ФБС сообщила, что задержала во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко, которого они назвали "гражданином Российской Федерации". Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

После этого, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России и требует освободить журналиста.

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