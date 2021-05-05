Журналисту "Радио Свобода" в Крыму выдвинули новые обвинения

В оккупированном Крыму журналисту "Радио Свобода" Владиславу Есипенко добавили еще одну статью обвинения . Его обвинили в незаконной перевозке оружия.

Ранее журналиста обвиняли только по ст. 223.1. УК РФ (Незаконное изготовление взрывчатых веществ, незаконные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств).

По словам его жены, к обвинению Есипенко добавилась ст. 222 УК РФ (Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов).

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму арест Есипенко продлили до середины июля.

Напомним, 16 марта ФБС сообщила, что задержала во временно оккупированном Симферополе Владислава Есипенко, которого они назвали "гражданином Российской Федерации". Его обвинили в "шпионаже в пользу Украины", а в его автомобиле якобы "изъяли взрывное устройство".

После этого, Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест России и требует освободить журналиста.