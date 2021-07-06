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Україна закликала світову спільноту вимагати від РФ звільнити журналіста "Радіо Свободи"

Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав міжнародну спільноту вимагати від Москви звільнити заарештованого в окупованому Криму українського журналіста, кореспондента "Радіо Свобода" Владислава Єсипенка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост глави МЗС в Twitter.

"Оскільки сьогодні починається "суд", приєднуйтесь до нас у вимозі від Москви звільнити Єсипенка", - написав Кулеба.

Він додав, що Україна рішуче засуджує незаконне затримання і тортури в Росії журналіста "Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода"Владислава Єсипенка в тимчасово окупованому Криму.

"Атаки Росії на свободу медіа і права людини повинні бути припинені", - підкреслив міністр.

Нагадавши, Владислава Єсипенка затримали в окупованому Криму в середині березня. Його звинуватили в" шпигунстві на користь України", а в його автомобілі нібито"вилучили вибуховий пристрій".

МЗС України висловило рішучий протест Росії щодо затримання журналіста і зажадало його негайного звільнення.

На початку травня Єсипенко додали ще одну статтю звинувачення. Його підозрюють у незаконному перевезенні зброї.

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Кримжурналисты"Радіо Свобода"