В РФ заявили о задержании шпиона Украины в Крыму. У него якобы изъяли взрывчатку

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму гражданина Российской Федерации по подозрению в шпионаже в интересах Украины. В его автомобиле якобы изъяли взрывное устройство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В российской спецслужбе отметили, что гражданин РФ осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.", - отметили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что в автомобиле Еписенко был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

"Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - сообщили в ФСБ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Есипенко задержали на два месяца.