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В РФ заявили о задержании шпиона Украины в Крыму. У него якобы изъяли взрывчатку

Новина українською → Крым, Вторник 16 марта 2021 14:56
В РФ заявили о задержании шпиона Украины в Крыму. У него якобы изъяли взрывчатку Фото: сотрудники ФСБ (flickr com podpolkovnikvvs)
Автор: Игорь Литвиненко

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Крыму гражданина Российской Федерации по подозрению в шпионаже в интересах Украины. В его автомобиле якобы изъяли взрывное устройство.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

В российской спецслужбе отметили, что гражданин РФ осуществлял фото и видеофиксацию местности, объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей на территории Крыма.

"Федеральной службой безопасности в ходе проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена разведывательно-подрывная деятельность в интересах украинских спецслужб гражданина РФ Есипенко В.Л.", - отметили в ЦОС.

В ФСБ добавили, что в автомобиле Еписенко был обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство.

"Со слов задержанного Есипенко, информацию он собирал в интересах спецслужб Украины по заданию офицера действующего резерва 8-го отдела 5-го департамента СВР Украины полковника Кравчука В. А., а самодельное взрывное устройство, по его рекомендации, хранил в автомобиле для обеспечения собственной безопасности", - сообщили в ФСБ.

По данному факту возбудили уголовное дело. Есипенко задержали на два месяца.

Напомним, в феврале Служба безопасности Украины задержала двух агентов ФСБ. Они собирали данные по боеготовности армии.

Также РБК-Украина писало, что крымчанин с паспортом РФ хотел служить в Национальной гвардии. При этом российский паспорт он скрывал.

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