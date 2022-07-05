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Украина призвала исключить Россию из всех космических программ

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Киев, Вторник 05 июля 2022 15:17
Украина призвала исключить Россию из всех космических программ Фото: спикер МИД Украины Олег Николенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Украина призвала исключить Россию из всех международных космических программ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Николенко в Twitter.

"Российские космонавты показывают на Международной космической станции флаг, под которым российские войска убивают женщин и детей на Донбассе и превращают в пепел целые украинские города", - заявил он.

Николенко заявил, что Россия экспортирует свое варварство даже в космос - зону мира.

"Она должна быть исключена из всех международных космических программ", - подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине.

Ранее гендиректор "Роскосмоса" призвал Запад снять санкции против России, поскольку они якобы могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих МКС.

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