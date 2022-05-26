ru ua
Чт, 26 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине

Новина українською →
Москва, Четверг 26 мая 2022 12:05
"Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине Фото: "Роскосмос" хочет запустить тысячи спутников для слежки за войной в Украине (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В России хотят развернуть масштабную орбитальную группировку, которая позволит на постоянной основе следить за войной в Украине. Стране для этого необходимы тысячи спутников, она же имеет лишь 161.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российский "Интерфакс".

"Для нас сейчас самая главная тема - это развертывание масштабной орбитальной группировки. Мы хотим выстроить, как говорится, всю пищевую цепочку. Чем больше будет спутников, это крайне важно для армии сегодня. Она должна видеть, слышать практически в режиме 24 часа, постоянно наблюдать за театром военных действий на территории Украины", - сказал гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

По его словам, спутники, кроме военных целей, можно будет использовать и для "гражданских задач".

"Нам нужны спутники, сейчас у нас 161 космический аппарат, включая аппараты министерства обороны, - это мало, должно быть тысячи", - добавил Рогозин.

Стоит отметить, что после полномасштабного вторжения Россия неудачно запустила свой военный спутник Космос-2555 с символом Z. Однако он не смог долго "продержаться", ведь сошел в атмосферу Земли, где и сгорел.

При этом, как ранее информировали в СМИ, Россия имеет мизерное количество исправных и эффективных в войне с Украиной спутников. Одной из главных причин является то, что эти аппараты были созданы на основе устаревших технологий или с использованием иностранных деталей, которые сейчас труднее найти из-за санкций западных стран.

Напомним, генеральный директор "Роскосмоса" призвал от Запада снять санкции в отношении России. По его словам, санкции могут нарушить работу российских космических кораблей, обслуживающих Международную космическую станцию (МКС).

Также сообщалось, что Европейское космическое агентство отказалось от сотрудничества с "Роскосмосом".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Рогозин Роскосмос
NEWS
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
Зеленский поддержал петицию о визовом режиме с РФ: что дальше
DAILY
Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Карта войны. Где идут ключевые бои и есть ли угроза атаки на север Украины