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Україна закликала виключити Росію з усіх космічних програм

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Київ, Вівторок 05 липня 2022 15:17
Україна закликала виключити Росію з усіх космічних програм Фото: речник МЗС України Олег Ніколенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Україна закликала виключити Росію з усіх міжнародних космічних програм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Twitter.

"Російські космонавти показують на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста", - заявив він.

Ніколенко заявив, що Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону світу.

"Вона повинна бути виключена з усіх міжнародних космічних програм", - підкреслив він.

Раніше повідомлялося, що в Росії хочуть розгорнути масштабне орбітальне угруповання, яке дозволить на постійній основі слідкувати за війною в Україні.

Раніше гендиректор "Роскосмосу" закликав Захід зняти санкції проти Росії, оскільки вони нібито можуть порушити роботу російських космічних кораблів, які обслуговують МКС.

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