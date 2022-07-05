Україна закликала виключити Росію з усіх космічних програм

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка в Twitter .

"Російські космонавти показують на Міжнародній космічній станції прапор, під яким російські війська вбивають жінок і дітей на Донбасі і перетворюють на попіл цілі українські міста", - заявив він.

Ніколенко заявив, що Росія експортує своє варварство навіть у космос - зону світу.

"Вона повинна бути виключена з усіх міжнародних космічних програм", - підкреслив він.