Украина призвала Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и РСЗО

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своей немецкой коллегой Анналеною Бербок отметил острую необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Также политики скоординировали дальнейшие шаги по разблокированию экспорта продовольствия из Украины. Главы МИД поговорили накануне встречи министров G20. Они оба согласились давить на Россию.