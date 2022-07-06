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Украина призвала Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и РСЗО

Новина українською →
Украина, Среда 06 июля 2022 21:09
Украина призвала Германию увеличить поставки самоходных гаубиц и РСЗО Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в разговоре со своей немецкой коллегой Анналеною Бербок отметил острую необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

Также политики скоординировали дальнейшие шаги по разблокированию экспорта продовольствия из Украины.

Главы МИД поговорили накануне встречи министров G20. Они оба согласились давить на Россию.

Напомним, Германия готова предоставить Украине долгосрочные гарантии безопасности. Их уже обсуждают в рамках G7.

Кроме этого, в Германии выступили за поставку Украине 50 БМП Marder.

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Украина Германия Дмитрий Кулеба
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