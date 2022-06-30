В Германии выступили за поставку Украине БМП Marder

Немецкий Бундесвер имеет на вооружении 350 БМП Marder. Из них 50 можно было бы предоставить Украине.

Об этом заявила глава комитета по обороне Бундестага Мари-Агнес Штрак-Циммерманн, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Spiegel .

"Поставить часть из них, по нашему мнению свободных демократов, можно и нужно", - заявила она.

Штрак-Циммерманн заявила, что консультироваться с французскими и американскими партнерами по вопросам поставок оружия - это правильно.

"Но для Германии было бы хорошо сказать, что мы собираемся начать и попросить других последовать нашему примеру. Мы могли бы также сделать шаг вперед, не ожидая всегда, пока кто-то другой сделает шаг первым", - подчеркнула она.