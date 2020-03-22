Украина не признает так называемые президентские выборы в Абхазии

Украина не признает так называемые выборы президента в Абхазии, которая является оккупированной территорией Грузии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Министерства иностранных дел Украины.

Так, в украинском внешнеполитическом ведомстве решительно осуждают проведение так называемых президентских выборов в Абхазии сегодня, 22 марта.

"Украина не признает никаких так называемых выборов на оккупированных территориях Грузии, поскольку они проводятся под контролем страны-агрессора, противоречат международному праву и не имеют никаких правовых последствий. Эти действия также направлены на дальнейшее обострение ситуации с безопасностью в регионе Черного моря", - заявили в МИД.

Кроме того, в украинском МИД выразили поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ. Также Украина призывает Россию выполнить все положения соглашения о прекращении огня, принятого в 2008 году.

"Организация незаконных "выборов" на оккупированных территориях является привычной практикой РФ в ее попытках легитимизировать последствия агрессии против суверенных государств. Четкая позиция международного сообщества в ответ на эти попытки свидетельствует о тщетности усилий государства-агрессора", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, так называемые выборы в Абхазии были объявлены после того, как "президент" оккупированной территории Рауль Хаджимба сложил свои полномочия. Этому предшествовало решение так называемого Верховного суда об отмене итогов "выборов президента Абхазии".