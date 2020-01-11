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В Абхазии отменили решени ЦИК о выборах "президента"

Новости » Политика     11.01.2020 - 01:05
В Абхазии отменили решени ЦИК о выборах "президента"
Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

В оккупированном регионе назначили повторные "выборы"

В Абхазии Верховный суд в пятницу, 10 января, отменил решение Центризбиркома об итогах "выборов президента Абхазии" и постановил назначить повторные выборы. Об этом передают российские СМИ.

Судебная коллегия признала незаконным решение ЦИК об итогах второго тура выборов "президента". Таким образом была удовлетворена кассационная жалоба оппозиционера Алхаса Квицинии на решение суда первой инстанции.

Решение суда вступает в силу с момента оглашения - 10 января. Говорится, что новые "президентские выборы" в Абхазии должны будут пройти в течение двух-трех месяцев.

Рауль Хаджимба и его сторонники не согласны с решением суда и готовятся его обжаловать.

Напомним, решению суда предшествовали митинги, которые произошли на оккупированной Россией территории Абхазии. У здания "администрации", протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году.

Ранее президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что в Грузии планируют создать аналог нормандского формата для возврата оккупированных Российской Федерацией территорий Южной Осетии и Абхазии. Зурабишвили отметила, что вести диалог с Россией о возврате территорий Грузии необходимо при поддержке партнеров, так как самостоятельно решить данный вопрос не получится.

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