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Україна не визнає так звані президентські вибори в Абхазії

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Україна підтримує суверенітет і територіальну цілісність Грузії

Україна не визнає так звані вибори президента в Абхазії, яка є окупованою територією Грузії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства закордонних справ України.

Так, в українському зовнішньополітичному відомстві рішуче засуджують проведення так званих президентських виборів в Абхазії сьогодні, 22 березня.

"Україна не визнає жодних так званих виборів на окупованих територіях Грузії, оскільки вони проводяться під контролем країни-агресора, суперечать міжнародному праву і не мають жодних правових наслідків. Ці дії також спрямовані на подальше загострення безпекової ситуації в регіоні Чорного моря", - заявили в МЗС.

Крім того, в українському МЗС висловили підтримку суверенітету та територіальної цілісності Грузії у межах її міжнародно визнаних кордонів. Також Україна закликає Росію виконати усі положення угоди про припинення вогню, ухваленої у 2008 році.

"Організація незаконних "виборів" на окупованих територіях є звичною практикою РФ у її спробах легітимізувати наслідки агресії проти суверенних держав. Чітка позиція міжнародного співтовариства у відповідь на ці спроби свідчить про марність зусиль держави-агресора", - наголосили у відомстві.

Нагадаємо, так звані вибори в Абхазії було оголошено після того, як "президент" окупованої території Рауль Хаджимба склав свої повноваження. Цьому передувало рішення так званого Верховного суду про скасування підсумків "виборів президента Абхазії".

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