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"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия

Новости » Политика     12.01.2020 - 20:24
"Президент" Абхазии Хаджимба сложил полномочия
Фото: Рауль Хаджимба (kremlin.ru)

Хаджимба еще не определился по поводу участия в новых "выборах президента Абхазии"

"Президент" оккупированной Россией Абхазии Рауль Хаджимба решил уйти в отставку. Об этом сообщают российские СМИ.

Отметим, что ранее протестующие пошли брать штурмом дачу Рауля Хаджимбы, требуя его отставки.

"Да, я ушел", - заявил "президент" самопровозглашенной республики.

Отвечая на вопрос, будет ли он участвовать во внеочередных "выборах президента Абхазии", Хаджимба ответил, что "жизнь покажет".

Напомним, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) самопровозглашенной республики Абхазия назначила "выборы президента" на 22 марта. Так, ЦИК Абхазии не согласен с решением кассационной коллегии Верховного суда республики об отмене "результатов второго тура выборов президента", однако вынужден ему подчиниться.

Как писало РБК-Украина, в Абхазии Верховный суд 10 января отменил решение Центризбиркома об итогах "выборов президента Абхазии" и постановил назначить повторные "выборы".

Решению суда предшествовали митинги. В частности, у здания "администрации" протестующие требовали признать недействительными прошедшие так называемые "выборы" президента в 2019 году.

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