Украина приступила ко второму пункту выполнения Парижского соглашения, - Данилов

Украина начала выполнять второй пункт Парижского климатического соглашения . Президент Владимир Зеленский поручил начать сокращать выбросы и развивать зеленую экономику.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря СНБО Алексея Данилова .

"Что касается наших обязательств в отношении Парижского соглашения. Вы знаете, что Украина в свое время принимала такие обязательства, мы их выполнили в плане ограничения выбросов", - сказал Данилов в ходе брифинга, посвященному итогам заседания СНБО.

По его словам, Украина приступила к выполнению второго пункта обязательств в рамках климатического соглашения.

"По поручению президента Украины мы должны сокращать выбросы, развивать "зеленую" экономику, развивать современный мир и двигаться совместно со всеми странами цивилизованного мира, подписавших Парижское соглашение "- добавил секретарь СНБО.