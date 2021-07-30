Україна приступила до другого пункту виконання Паризької угоди, - Данілов

"Що стосується наших зобов'язань щодо Паризької угоди. Ви знаєте, що Україна свого часу приймала такі зобов'язання, ми їх виконали в плані обмеження викидів", - сказав Данілов в ході брифінгу, присвяченому підсумкам засідання РНБО.

За його словами, Україна приступила до виконання другого пункту зобов'язань в рамках кліматичної угоди.

"За дорученням президента України ми повинні скорочувати викиди, розвивати "зелену" економіку, розвивати сучасний світ і рухатися спільно з усіма країнами цивілізованого світу, які підписали Паризьку угоду "- додав секретар РНБО.