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Україна приступила до другого пункту виконання Паризької угоди, - Данілов

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Київ, П'ятниця 30 липня 2021 22:10
Україна приступила до другого пункту виконання Паризької угоди, - Данілов Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Україна почала виконувати другий пункт Паризької кліматичної угоди. Президент Володимир Зеленський доручив почати скорочувати викиди і розвивати зелену економіку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря РНБО Олексія Данілова.

"Що стосується наших зобов'язань щодо Паризької угоди. Ви знаєте, що Україна свого часу приймала такі зобов'язання, ми їх виконали в плані обмеження викидів", - сказав Данілов в ході брифінгу, присвяченому підсумкам засідання РНБО.

За його словами, Україна приступила до виконання другого пункту зобов'язань в рамках кліматичної угоди.

"За дорученням президента України ми повинні скорочувати викиди, розвивати "зелену" економіку, розвивати сучасний світ і рухатися спільно з усіма країнами цивілізованого світу, які підписали Паризьку угоду "- додав секретар РНБО.

Нагадаємо, на форумі "Україна 30" Зеленський заявив про плани прийняти нові амбітні цілі в рамках Паризької кліматичної угоди.

Зазначимо, раніше Зеленський підписав указ про збереження та відновлення лісів. В рамках цієї програми за три роки повинні висадити мільярд дерев.

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РНБО Олексій Данілов экология
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