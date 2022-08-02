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Украина присоединится к SEPA, - НБУ

Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

НБУ активно работает над присоединением Украины к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA. Этому способствует статус кандидата на членство в ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Национального банка Украины.

Следовательно, был начат важный этап сотрудничества с Европейским платежным советом, который координирует деятельность SEPA.

"Мы благодарны Европейской платежной рады за готовность поддержать Национальный банк Украины на пути к углубленной интеграции украинского и европейского платежных рынков и присоединения Украины к SEPA", - отметил заместитель председателя НБУ Алексей Шабан.

Он добавил, что Украина продолжит диалог и экспертные обсуждения, чтобы совместно определить критерии процесса присоединения, разработать дорожную карту и пошаговый план скорой интеграции.

Новые возможности украинской экономики

Присоединение к SEPA станет знаковым событием для евроинтеграции Украины и предоставит новые возможности украинской экономике. Это, в частности, будет способствовать:

  • упрощению выхода на рынок ЕС для украинского бизнеса;
  • уменьшению технических барьеров для выхода украинского финтеха на рынок финансовых услуг ЕС;
  • снижению стоимости денежных переводов из/в страны ЕС.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявлял, что подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом. Это позволит делать переводы в евро без комиссий.

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Национальный банк Украины