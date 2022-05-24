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Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмигаль

Новина українською →
Украина, Вторник 24 мая 2022 17:35
Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмигаль Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (t.me/Denys_Smyhal)
Автор: Наталия Гурковская

Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - рассказал он.

Что касается второго, то, по словам главы правительства, подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет производить платежи с помощью одного банковского счета.

Как сообщалось, Украина поддерживает идею Польши о том, что цивилизованные страны должны направлять свою сверхприбыль на помощь в восстановлении украинского государства.

Напомним, глава правительства также предупредил о рисках инфляции в Украине. По его словам, инфляция в 20% является приемлемой во время войны.

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Денис Шмыгаль
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