Подключение Украины к SEPA может состояться уже летом, - Шмигаль

Украина планирует вскоре присоединиться к роуминговому пространству ЕС и единой зоне платежей в европейской валюте SEPA.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.

"Первое позволит совершать звонки между ЕС и Украиной без дополнительных расходов, а также позволит украинцам пользоваться мобильным интернетом по домашним тарифам", - рассказал он.

Что касается второго, то, по словам главы правительства, подключение к единой зоне платежей в европейской валюте SEPA может состояться уже летом и позволит делать переводы в евро без комиссий.

Европарламент 24 апреля 2007 года большинством голосов принял решение о создании единой платежной системы Европейского союза (SEPA), в рамках которой во всех 27 странах ЕС можно будет производить платежи с помощью одного банковского счета.