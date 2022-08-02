Україна приєднається до SEPA, - НБУ

Відтак, було розпочато розпочато важливий етап співпраці з Європейською платіжною радою, яка координує діяльність SEPA.

"Ми вдячні Європейській платіжній раді за готовність підтримати Національний банк України на шляху до поглибленої інтеграції українського та європейського платіжних ринків і приєднання України до SEPA", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він додав, що Україна продовжить діалог та експертні обговорення, аби спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції.

Нові можливсті української економіки

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме: