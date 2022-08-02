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Україна приєднається до SEPA, - НБУ

Фото: НБУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

НБУ активно працює над приєднанням України до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA. Цьому сприяє статус кандидата на членство в ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Національного банку України.

Відтак, було розпочато розпочато важливий етап співпраці з Європейською платіжною радою, яка координує діяльність SEPA.

"Ми вдячні Європейській платіжній раді за готовність підтримати Національний банк України на шляху до поглибленої інтеграції українського та європейського платіжних ринків і приєднання України до SEPA", - зазначив заступник голови НБУ Олексій Шабан.

Він додав, що Україна продовжить діалог та експертні обговорення, аби спільно визначити критерії процесу приєднання, розробити дорожню карту та покроковий план швидкої інтеграції.

Нові можливсті української економіки

Приєднання до SEPA стане знаковою подією для євроінтеграції України та надасть нові можливості українській економіці. Це, зокрема, сприятиме:

  • спрощенню виходу на ринок ЄС для українського бізнесу;
  • зменшенню технічних бар'єрів для виходу українського фінтеху на ринок фінансових послуг ЄС;
  • зниженню вартості грошових переказів з/до країн ЄС.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що підключення до єдиної зони платежів у європейській валюті SEPA може відбутися вже влітку. Це дасть змогу робити перекази у євро без жодних комісій.

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Національний банк України