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Украина может приостановить экстрадицию в Беларусь, - источник

Киев, Четверг 20 августа 2020 08:42
Украина может приостановить экстрадицию в Беларусь, - источник
Фото: протесты в Беларуси (tut.by)
Автор: Анастасия Рокитна, Милан Лелич

Приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на историю с "вагнеровцами"

Источник в дипломатических кругах считает, что есть несколько возможных вариантов реагирования Украины. Среди них - приостановка сотрудничества по вопросам экстрадиции.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Поле для маневра: какую позицию займет Украина в отношении белорусского кризиса".

Также есть вариант отмены запланированного на октябрь "Форума регионов Украины и Беларуси" в Гродно, заморозки работы различных двусторонних групп.

По данным источника, приостановка экстрадиции была бы зеркальным ответом на демарш официального Минска в истории с выдачей "вагнеровцев", при том что белорусские правоохранители обращаются к украинским коллегам с запросами гораздо чаще, чем наоборот.

А вот идея с отзывом посла несет и негативные моменты. Ему, скорее всего, лучше оставаться в Минске и собирать информацию, считает источник.

Напомним, в Офисе президента Украины объяснили позицию по кризису в Беларуси.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский официально заявил, что ситуация в Беларуси может существенно повлиять на Украину.

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