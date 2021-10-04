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Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища

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Украина, Понедельник 04 октября 2021 11:51
Украина приостановила закачку газа в подземные хранилища Фото: закачка газа в подземные хранилища Украины остановилась 3 октября (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины по состоянию на утро 4 октября 2021 года составлял 18 875,94 млн кубометров. За последние сутки объем газа в хранилищах не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте "Укртрансгаза".

По данным компании, за 2 октября в ПХГ было закачано 0,61 млн кубометров, после чего закачка остановилась.

Напомним, объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) по состоянию на 1 октября 2021 года достиг 18,7 млрд куб. м газа. Это на 33% меньше, чем на эту же дату прошлого года (27,9 млрд куб. об).

Отметим, 1 октября 2020 года объем природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ)достиг отметки в 27,9 млрд куб. м и был рекордными за 10 лет

Максимум газа в подземных хранилищах Украины был достигнут 20 октября 2020 года - 28,44 млрд кубометров. После этого Украина начала отбор газа. Закачка газа началась 30 апреля 2021 года. Минимум в хранилищах составил 15,29 млрд кубометров.

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