Украина в приоритете для передачи "черных ящиков" самолета МАУ, - посол Ирана

Иран считает Украину приоритетной страной для передачи бортовых самописцев сбитого самолета "Международных авиалиний Украины". Соответствующее заявление во время встречи с заместителем министра иностранных дел Украины Евгением Ениным сделал посол Ирана Манучехр Моради.

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Во время встречи стороны отметили необходимость проведения Ираном прозрачного и объективного расследования причин катастрофы, привлечение к ответственности виновных, а также выплаты компенсаций семьям погибшим.

"Манучехр Моради заверил в готовности Ирана к диалогу с Украиной в правовой, технической и политической плоскостях для урегулирования проблемных вопросов, связанных с последствиями авиакатастрофы, а также сообщил, что Украина рассматривается Ираном в качестве приоритетного государства в контексте проведения расследования и расшифровки "черных ящиков" сбитого самолета", - сообщили в МИД.

Также посол заявил, что информация о возможности передачи самописцев Франции из-за затягивания переговоров украинской стороной не является официальной позицией Тегерана.

При этом Енин сообщил, что в ближайшее время Украина представит свою команду для переговоров с Ираном.

Отметим, самолет МАУ был сбит иранскими военными утром 8 января. Самолет следовал рейсом из Тегерана в Киев. Тогда погибли 176 человек. Ответственность за катастрофу взял на себя Корпус стражей исламской революции (КСИР).

Ранее РБК-Украина писало, что из-за задержки с ответом относительно начала переговоров со стороны Украины, Иран может передать "черные ящики" самолета МАУ Франции.

Также сообщалось, что в Украине не исключили возможность подачи иска в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране.