Катастрофа самолета МАУ: Украина может обратиться в Международный суд

Фото: Евгений Енин (РБК-Украина)

Украина может обратиться в Международный суд ООН из-за затягивания со стороны Ирана

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин не исключает обращения в Международный суд ООН в деле о крушении самолета МАУ в Иране. Украина обратится в международный суд, если переговоры зайдут в тупик.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Енина, если Иран будет затягивать дело, то Украине придется обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН.

"Если переговоры зайдут в тупик, то мы будем вынуждены обращаться в международные арбитражи, в частности Международный суд ООН. Речь идет не только об Украине, речь идет о едином фронте государств Канады, Великобритании, Швеции, Афганистана и Украины", - рассказал он.

Заместитель главы МИД подчеркнул, что расследование дела движется не так быстро, как хотелось бы.

"Оно движется, пока не столь быстро, как хотелось бы. В частности в этой плоскости лежит считывание и расшифровка так называемых черных ящиков", - добавил Енин.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство Ирана направило украинскому внешнеполитическому ведомству проект меморандума о взаимопонимании. Документ обязывает Украину и семьи погибших отказаться от права подавать в суд по делу об авиакатастрофе самолета МАУ.

Позже в украинском МИД заявили, что Украина будет настаивать на установлении виновных в катастрофе самолета МАУ и выплате компенсации семьям погибших. В МИД подчеркнули, что не получали никаких меморандумов от Тегерана.

Автор: Дмитрий Левицкий