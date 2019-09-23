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Украина пригласила Японию инвестировать в Чернобыльскую зону

Новости » Политика    23.09.2019 - 17:12
Украина пригласила Японию инвестировать в Чернобыльскую зону
Фото: встреча украинской и японской делегаций (kmu.gov.ua)

Этот вопрос обсуждался на совместной встречи делегаций двух стран

На совместной встречи с японской делегацией премьер-министр Алексей Гончарук пригласил Японию инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров.

Гончарук заявил, что Украина планирует инвестировать в Чернобыльскую зону отчуждения и выразил надежду, что Япония присоединится к этому процессу.

"Будем рады, если Япония будет нашим партнером в этом вопросе. Это прекрасная возможность привлечь внимание к важности вопроса безопасности атомных электростанций", - сказал он.

Глава Японско-украинской парламентской лиги дружбы Эисуке Мори отметил, что безопасность, связанная с ядерной энергетикой, должна стать одним из ключевых направлений двустороннего сотрудничества. Он добавил, что эта встреча может стать началом совместной деятельности в сфере энергетики.

Во время встречи также обсуждался вопрос возможного сотрудничества в сфере информационных технологий. Стороны выразили заинтересованность в сотрудничестве в этой сфере.

Напомним, Кабинет министров предлагает разрешить куплю-продажу земли с 1 октября 2020 года. Гончарук также подтвердил намерение ввести запрет на покупку земли иностранцами.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Кабмин пересмотрит прожиточный минимум в бюджете на 2020 год. В ранее представленном проекте бюджета-2020 прожиточный минимум предлагается в расчете на месяц с 1 января 2020 года - 2027 гривен, с 1 июля - 2118 гривен, с 1 декабря - 2189 гривен.

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