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Україна запросила Японію інвестувати в Чорнобильську зону

Новини » Політика    23.09.2019 - 17:12
Україна запросила Японію інвестувати в Чорнобильську зону
Фото: зустріч української та японської делегацій (kmu.gov.ua)

Це питання обговорювалося на спільній зустрічі делегацій двох країн

На спільній зустрічі з японською делегацією прем'єр-міністр Олексій Гончарук запросив Японію інвестувати в Чорнобильську зону відчуження. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кабінету міністрів.

Гончарук заявив, що Україна планує інвестувати в Чорнобильську зону відчуження і висловив сподівання, що Японія приєднається до цього процесу.

"Будемо раді, якщо Японія буде нашим партнером в цьому питанні. Це прекрасна можливість привернути увагу до важливості питання безпеки атомних електростанцій", - сказав він.

Голова Японсько-української парламентської ліги дружби Эисуке Морі відзначив, що безпека, пов'язана з ядерною енергетикою, повинна стати одним із ключових напрямків двостороннього співробітництва. Він додав, що ця зустріч може стати початком спільної діяльності у сфері енергетики.

Під час зустрічі також обговорювалося питання можливого співробітництва у сфері інформаційних технологій. Сторони висловили зацікавленість у співробітництві у цій сфері.

Нагадаємо, Кабінет міністрів пропонує дозволити купівлю-продаж землі з 1 жовтня 2020 року. Гончарук також підтвердив намір ввести заборону на купівлю землі іноземцями.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Кабмін перегляне прожитковий мінімум в бюджеті на 2020 рік. У раніше поданому проекті бюджету-2020 прожитковий мінімум пропонується в розрахунку на місяць з 1 січня 2020 року - 2027 гривень, з 1 липня - 2118 гривень, з 1 грудня - 2189 гривень.

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