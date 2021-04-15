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Украина пригласила Испанию принять участие в саммите Крымской платформы

Автор: Анастасия Рокитна

Заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква провел телефонный разговор с дипломатическим советником председателя правительства Испании Эммой Апариси. Он пригласил испанскую сторону принять участие в Крымской платформе.

Об этом сообщает пресс-служба ОП.

Стороны обсудили обострение ситуации безопасности на востоке Украины и наращивание активности российских войск на границах.

Жовква выразил надежду, что испанская сторона примет участие в инаугурационном саммите Крымской платформы на максимально высоком правительственном уровне.

Отметим, первый саммит Крымской платформы запланирован на 23 августа 2021 года. Он должен пройти в Киеве. Сейчас эту инициативу уже поддержали более десяти стран мира.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины назвали основные направления работы Крымской платформы.

Напомним, саммит Крымской платформы должен состояться 23 августа 2021 года в канун тридцатой годовщины независимости Украины.

Кроме того, президент Владимир Зеленский издал указ о создании организационного комитета по подготовке и проведению в Украине учредительного саммита Крымской платформы.

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