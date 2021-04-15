RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Україна запросила Іспанію взяти участь в саміті Кримської платформи

Автор: Анастасія Рокитна

Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква провів телефонну розмову з дипломатичним радником голови уряду Іспанії Еммою Апарісі. Він запросив іспанську сторону взяти участь у Кримській платформі.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Сторони обговорили загострення безпекової ситуації на сході України та нарощування активності російських військ на кордонах.

Жовква висловив сподівання, що іспанська сторона візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи на максимально високому урядовому рівні.

Зазначимо, перший саміт Кримської платформи запланований на 23 серпня 2021 року. Він повинен пройти в Києві. Зараз цю ініціативу вже підтримали понад десяти країн світу.

Нагадаємо, в Міністерстві закордонних справ України назвали основні напрямки роботи Кримської платформи.

Нагадаємо, саміт Кримської платформи має відбутися 23 серпня 2021 року у переддень тридцятої річниці незалежності України.

Крім того, президент Володимир Зеленський видав указ про створення організаційного комітету з підготовки та проведення в Україні установчого саміту Кримської платформи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України УкраїнаІспанія
Читайте також
МЗС Туреччини про конфлікт Росії та України: ми не підтримуємо жодну з сторін
"Ми не боїмося": Кулеба звернувся до Росії на тлі стягування військ до кордонів
Прогноз погоди