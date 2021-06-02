Украина приблизилась к интеграции электросетей со странами ЕС

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) 2 июня 2021 года одобрила предварительное решение о сертификации НЭК "Укрэнерго" как оператора системы передачи (ОСП) европейского образца по модели ISO (Independent System Operator). Для окончательного решения нужно выполнить ряд условий.

"Сертификация ОСП - принципиально важная предпосылка для интеграции в ENTSO-E, которая является стратегической целью не только для "Укрэнерго", но и для Украины в целом", - отметил член правления НЭК "Укрэнерго" Максим Юрков.

По его словам, предварительное решение - первый этап процедуры сертификации, которая должна подтвердить соответствие украинского оператора системы передачи требованиям Третьего энергопакета, который действует в странах Евросоюза.

Окончательное решение должно быть принято после выполнения ряда условий. Это, в частности, выполнение определенного в предыдущем решении перечня мероприятий, а также получение заключения секретариата Энергетического сообщества о соответствии деятельности НЭК "Укрэнерго" требованиям действующего европейского законодательства.

Напомним, что сертификация оператора системы передачи является требованием закона Украины "О рынке электрической энергии" и Третьего энергопакета ЕС. В конце 2019 года НЭК "Укрэнерго" подавало заявку на сертификацию по модели OU (ownership unbundling). Однако регулятор не принял положительное решение, а секретариат Энергетического сообщества не предоставил положительного заключения из-за отсутствия в украинском законодательстве возможности выполнить определенные условия модели OU. Прежде всего речь шла о законодательном урегулировании вопроса права собственности на систему передачи: по модели OU она должна быть в собственности непосредственно оператора системы передачи, однако по украинскому законодательству система передачи может принадлежать только напрямую государству, а не государственной компании.

Для решения этой проблемы в апреле 2021 года Верховная рада приняла закон 1396-IX, который позволил сертифицировать НЭК "Укрэнерго" как ОСП европейского образца по модели ISO. После этого НКРЭКУ изменило порядок сертификации оператора, чтобы иметь возможность принять решение о сертификации по новым правилам. Закон вступил в силу 15 мая 2021 года, а уже 17 мая "Укрэнерго" подало заявку на сертификацию в НКРЭКУ.