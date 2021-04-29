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"Укрэнерго" за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка

Новина українською → Украина, Четверг 29 апреля 2021 15:53
"Укрэнерго" за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка Фото: Укрэнерго получило 27,5 млрд гривен убытка (ua.energy)
Автор: Александр Белоус

НЭК "Укрэнерго" в 2020 году получило 27,5 млрд гривен чистого убытка. Основной причиной стало возложение специальных обязательств (ПСО) на рынке электроэнергии.

Об этом сказал глава компании Владимир Кудрицкий на пресс-конференции, которая транслировалась в Youtube.

По данным отчетности компании, затраты на ПСО, которые не покрываются тарифом, составили 24 млрд гривен.

Как отмечается в презентации компании, 87,3% отрицательного финансового результата было получено за счет расходов на ПСО, которые не покрываются тарифом на передачу.

Кроме того, компания получила 4,2 млрд гривен убытка за счет покрытия небалансов на рынке электроэнергии.

&quot;Укрэнерго&quot; за 2020 год получило 27,5 млрд гривен убытка

В то же время Кудрицкий отметил, что компания вернулась к прибыльной деятельности в конце 2020 года. В частности, за четвертый квартал прибыль составила 1,05 млрд гривен, за первый квартал 2021 года - 3,7 млрд гривен.

"Динамика эта позитивна, и 2021 год должен стать годом, когда мы решим финансовые проблемы, существенно улучшим финансовое состояние компании", - сказал он.

Отметим, по данным Госстата, финансовый результат до налогообложения крупных и средних предприятий за 2020 год составил 264,4 млрд гривен. Это в 1,7 раза меньше, чем 2019 год.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз Украины" отчиталась об убытке за 2020 год на 19 млрд гривен. Убыток сформирован под влиянием более низкого спроса и цен на газ, а также из-за резервов сомнительных долгов.

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