Україна наблизилася до інтеграції електромереж з країнами ЄС

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) 2 червня 2021 року ухвалила попереднє рішення про сертифікацію НЕК "Укренерго" як оператора системи передачі (ОСП) європейського зразка за моделлю ISO (Independent System Operator). Для остаточного рішення потрібно виконати низку умов.

"Сертифікація ОСП - принципово важлива передумова для інтеграції в ENTSO-E, яка є стратегічною метою не лише для "Укренерго", але й для України загалом", - зазначив член правління НЕК "Укренерго" Максим Юрков.

За його словами, попереднє рішення - перший етап процедури сертифікації, яка має підтвердити відповідність українського оператора системи передачі вимогам Третього енергопакета, який діє в країнах Євросоюзу.

Остаточне рішення має бути ухвалено після виконання низки умов. Це, зокрема, виконання визначеного в попередньому рішенні переліку заходів, а також отримання висновку секретаріату Енергетичного співтовариства щодо відповідності діяльності НЕК "Укренерго" вимогам чинного європейського законодавства.

Нагадаємо, що сертифікація оператора системи передачі є вимогою закону України "Про ринок електричної енергії" та Третього енергопакета ЄС. Наприкінці 2019 року НЕК "Укренерго" подавало заявку на сертифікацію за моделлю OU (ownership unbundling). Однак регулятор не прийняв позитивне рішення, а секретаріат Енергетичного співтовариства не надав позитивного висновку через відсутність в українському законодавстві можливості виконати певні умови моделі OU. Насамперед йшлося про законодавче врегулювання питання права власності на систему передачі: за моделлю OU вона має бути у власності безпосередньо оператора системи передачі, проте за українським законодавством система передачі може належати лише напряму державі, а не державній компанії.

Для розв’язання цієї проблеми у квітні 2021 року Верховна рада ухвалила закон 1396-IX, який дозволив сертифікувати НЕК "Укренерго" як ОСП європейського зразка за моделлю ISO. Після цього НКРЕКП відповідним чином змінило порядок сертифікації оператора, щоб мати можливість ухвалити рішення про сертифікацію за новими правилами. Закон набрав чинності 15 травня 2021 року, а вже 17 травня "Укренерго" подало заявку на сертифікацію до НКРЕКП.