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Украина предотвратила снятие ареста со счетов семьи Клименко в Лихтенштейне

Новости » Политика     26.05.2020 - 17:41
Украина предотвратила снятие ареста со счетов семьи Клименко в Лихтенштейне
Фото: Александр Клименко (112.ua)

На счетах компаний, связанных с Клименко, хранится боле 14 млн долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подало Лихтенштейну информацию, необходимую для продления ареста счетов семьи Александра Клименко - экс-министра доходов и сборов времен Виктора Януковича. Бюро утверждает, что предотвратило снятие ареста.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Сообщается, что Лихтенштейну предоставили информацию, необходимую для продления запрета на распоряжение счетами ряда компаний близких родственников Клименко.

"Указанные счета арестованы в рамках расследования уголовного производства по подозрению бывшего топ-чиновника в нанесении более 3 млрд гривен убытков государству. По данным иностранных коллег, в Лихтенштейне на арестованных счетах компаний, связанных с экс-министром, находится более 14 млн долларов. Запрет на распоряжение ими действует с 2017 года и продлевается ежегодно на основании информации от органа следствия", - говорится в сообщении.

Клименко фигурирует в уголовном деле о хищении государственных средств путем организации схемы вывода денег на офшорные счета и легализации в европейских банках. В дальнейшем эти средства частично возвращали частным компаниям.

Напомним, ранее Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Клименко в деле о хищении более 3 млрд гривен.

В комментарии РБК-Украина в суде отметили, что заочный арест был отменен в связи с тем, что фигурант не находится в международном розыске. В прошлом году Генеральная прокуратура заявила о завершении расследования дела в отношении Клименко и ряда бывших чиновников.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины Александр КлименкоНАБУЛихтенштейн
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