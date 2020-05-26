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Україна попередила зняття арешту з рахунків сім'ї Клименка в Ліхтенштейні

Новини » Політика     26.05.2020 - 17:41
Україна попередила зняття арешту з рахунків сім'ї Клименка в Ліхтенштейні
Фото: Олександр Клименко (112.ua)

На рахунках компаній, пов'язаних з Клименком, зберігається понад 14 млн доларів

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) подало Ліхтенштейну інформацію, необхідну для продовження арешту рахунків родини Олександра Клименка - екс-міністра доходів і зборів часів Віктора Януковича. Бюро стверджує, що попередило зняття арешту.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що Ліхтенштейну надали інформацію, необхідну для продовження заборони на розпорядження рахунками ряду компаній близьких родичів Клименка.

"Зазначені рахунки арештовані в рамках розслідування кримінального провадження за підозрою колишнього топ-чиновника в нанесенні більше 3 млрд гривень збитків державі. За даними закордонних колег, в Ліхтенштейні на арештованих рахунках компаній, пов'язаних з ексміністром, перебуває більше 14 млн доларів. Заборона на розпорядження ними діє з 2017 року і продовжується щороку на підставі інформації від органу слідства", - йдеться в повідомленні.

Клименко фігурує в кримінальній справі про розкрадання державних коштів шляхом організації схеми виведення грошей на офшорні рахунки і легалізації в європейських банках. Надалі ці кошти частково повертали приватним компаніям.

Нагадаємо, раніше Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт Клименка у справі про розкрадання понад 3 млрд гривень.

В коментарі РБК-Україна у суді зазначили, що заочний арешт було скасовано у зв'язку з тим, що фігурант не перебуває в міжнародному розшуку. Минулого року Генеральна прокуратура заявила про завершення розслідування справи щодо Клименко та ряду колишніх урядовців.

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Автор: Іван Петров

Теги Новини України Олександр КлименкоНАБУЛихтенштейн
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