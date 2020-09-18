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Украина предостерегает Россию от подрыва политического суверенитета Беларуси

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил во время срочных дебатов по ситуации в Беларуси в рамках 45-й сессии Совета ООН по правам человека. В своей речи он обратился к России.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он заявил, что народ Беларуси хочет демократии, а насильственная реакция властей "не соответствует универсальным обязательством государств по защите прав человека".

"Мы предостерегаем Россию от шагов, которые могут привести к подрыву политического суверенитета Беларуси и дальнейшей дестабилизации ситуации в регионе в целом", - говорится в заявлении.

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Страны "Люблинского треугольника" были среди первых, кто призвал официальный Минск к сдержанности и диалогу, однако в ответ услышали лишь безосновательные обвинения, сказал Кулеба.

"Украина считает абсолютно недопустимым вмешательство во внутренние дела Беларуси", - заявил он.

Напомним, Арсен Аваков заявил, что Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси.

Ранее Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций на адрес Беларуси.

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