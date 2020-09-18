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Україна застерігає Росію від підриву політичного суверенітету Білорусі

Автор: Анастасия Рокитна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив під час термінових дебатів щодо ситуації у Білорусі у рамках 45-ї сесії Ради ООН з прав людини. У своїй промові він звернувся до Росії.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Він заявив, що народ Білорусі прагне демократії, а насильницька реакція влади "не відповідає універсальним зобов’язанням держав щодо захисту прав людини".

"Ми застерігаємо Росію від кроків, які можуть призвести до підриву політичного суверенітету Білорусі та подальшої дестабілізації ситуації в регіоні в цілому", - йдеться в заяві.

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Країни "Люблінського трикутника" були серед перших, хто закликав офіційний Мінськ до стриманості та діалогу, проте у відповідь почули лише безпідставні звинувачення, сказав Кулеба.

"Україна вважає абсолютно неприпустимим втручання у внутрішні справи Білорусі", - заявив він.

Нагадаємо, Арсен Аваков заявив, що Україна не втручається у внутрішні справи Білорусі.

Раніше Лукашенко назвав Україну форпостом політичних провокацій на адресу Білорусі.

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