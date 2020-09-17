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Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, - Аваков

Киев, Четверг 17 сентября 2020 23:48
Украина не вмешивается во внутренние дела Беларуси, - Аваков
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: Инна Собора

Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Также Украина желает только мира и процветания Беларуси.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Украины Арсен Аваков в Facebook.

Аваков сказал, что президент Беларуси Александр Лукашенко "свихнулся на своей власти и паранойи вокруг этого".

"Несет полную чушь. Тексты, вероятно, получил у Путина. Но, если кто-то сходит с ума - не значит, что все должны действовать также! Мы думаем о Украине и желаем только мира и процветания Беларуси. Украина не вмешивается во внутренние дела других стран. Народ каждой страны имеет право сам определять свою судьбу, без внешних вмешательств", - отметил глава украинского МВД.

Также Аваков призвал Лукашенка не манипулировать, обвиняя соседей.

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске обратился с призывом к народам Литвы, Польши и Украины остановить своих "безумных политиков" и не дать развязаться войне.

Ранее Лукашенко назвал Украину форпостом политических провокаций в адрес Беларуси. Он также выразил сожаление о том, что Киев присоединился к западным сателлитам и не признает результаты выборов.

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