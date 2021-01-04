Украина предоставит Хорватии гуманитарную помощь из-за мощных землетрясений

Украина предоставит Хорватии гуманитарную помощь для преодоления последствий мощных землетрясений. Соответствующий указ 4 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Согласно указу, предоставление гуманитарной помощи Хорватии должен обеспечить Кабинет министров.

Напомним, мощные землетрясения произошли в Хорватии 29 декабря. Подземные толчки продолжались еще на протяжении нескольких дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. В результате землетрясения были разрушены или повреждены более 13 тысяч объектов.

Отметим, в результате землетрясений в Хорватии украинские граждане не пострадали. При этом было повреждено здание украинского посольства в Загребе.

Ранее РБК-Украина писало, что в результате землетрясений в городе Петриня погибла 12-летняя девочка и десятки людей получили травмы.

Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за землетрясений в Хорватии, в результате которых погибли люди.