Украина предоставит Хорватии гуманитарную помощь из-за мощных землетрясений

Украина предоставит Хорватии гуманитарную помощь для преодоления последствий мощных землетрясений. Соответствующий указ 4 января подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно указу, предоставление гуманитарной помощи Хорватии должен обеспечить Кабинет министров.
Напомним, мощные землетрясения произошли в Хорватии 29 декабря. Подземные толчки продолжались еще на протяжении нескольких дней. Больше всего пострадала центральная часть страны, в частности города Петрина и Сисак. В результате землетрясения были разрушены или повреждены более 13 тысяч объектов.
Отметим, в результате землетрясений в Хорватии украинские граждане не пострадали. При этом было повреждено здание украинского посольства в Загребе.
Ранее РБК-Украина писало, что в результате землетрясений в городе Петриня погибла 12-летняя девочка и десятки людей получили травмы.
Также сообщалось, что президент Владимир Зеленский выразил соболезнования из-за землетрясений в Хорватии, в результате которых погибли люди.