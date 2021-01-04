Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу через потужні землетруси

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу для подолання наслідків потужних землетрусів. Відповідний указ 4 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом, надання гуманітарної допомоги Хорватії повинен забезпечити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, потужні землетруси сталися в Хорватії 29 грудня. Підземні поштовхи тривали ще протягом декількох днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина і Сисак. В результаті землетрусу були зруйновані або пошкоджені понад 13 тисяч об'єктів.

Відзначимо, в результаті землетрусів в Хорватії українські громадяни не постраждали. При цьому було пошкоджено будівлю українського посольства в Загребі.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті землетрусів в місті Петриня загинула 12-річна дівчинка і десятки людей отримали травми.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловив співчуття через землетруси в Хорватії, в результаті яких загинули люди.