ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Новини шоу-бізнесу
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу через потужні землетруси

Київ, Понеділок 04 січня 2021 19:50
Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу через потужні землетруси
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Україна надасть Хорватії гуманітарну допомогу для подолання наслідків потужних землетрусів. Відповідний указ 4 січня підписав президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Згідно з указом, надання гуманітарної допомоги Хорватії повинен забезпечити Кабінет міністрів.

Нагадаємо, потужні землетруси сталися в Хорватії 29 грудня. Підземні поштовхи тривали ще протягом декількох днів. Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина і Сисак. В результаті землетрусу були зруйновані або пошкоджені понад 13 тисяч об'єктів.

Відзначимо, в результаті землетрусів в Хорватії українські громадяни не постраждали. При цьому було пошкоджено будівлю українського посольства в Загребі.

Раніше РБК-Україна писало, що в результаті землетрусів в місті Петриня загинула 12-річна дівчинка і десятки людей отримали травми.

Також повідомлялося, що президент Володимир Зеленський висловив співчуття через землетруси в Хорватії, в результаті яких загинули люди.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Політика УкраїназемлетрусГуманітарна допомогаХорватия

News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся