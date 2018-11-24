Украина предоставит гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго, - Порошенко

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Помощь будет оказана в знак увековечения памяти жертв Голодомора в Украине

Президент Петр Порошенко заявил, что Украина окажет гуманитарную помощь Судану, Йемену и Конго в знак увековечения памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента.

Порошенко во время выступления на Международном форуме "Украина помнит - мир признает!" призвал в знак памяти жертв Голодомора в Украине 1932-1933 годов поддержать тех, кто нуждается в помощи в мире.

"Давайте поддержим тех, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Ибо это нынешнее наше искупление перед теми, кого не смогли уберечь в прошлом", - сказал он.

Кроме того, президент добавил, что подписал указ о предоставлении гуманитарной помощи Йемену, Судану и Конго.

"И в знак увековечения памяти жертв Голодомора я поддержал инициативу о предоставлении гуманитарной помощи Йеменской Республике, Республике Судан, Демократической Республике Конго. Соответствующий указ президента Украины уже подписано", - подчеркнул Порошенко.

Напомним, ранее президент Петр Порошенко заявил, что около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа.

Ранее, Порошенко назвал голодоморы преступлениями коммунистического режима, а также выразил надежду на должную правовую оценку голодоморов в Украине.

Отметим, сегодня, 24 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов.