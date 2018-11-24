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Україна надасть гуманітарну допомогу Судану, Ємену та Конго, - Порошенко

Новини » Політика    24.11.2018 - 16:17
Україна надасть гуманітарну допомогу Судану, Ємену та Конго, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Допомога буде надана на знак увічнення пам'яті жертв Голодомору в Україні

Президент Петро Порошенко заявив, що Україна надасть гуманітарну допомогу Судану, Ємену та Конго на знак увічнення пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента.

Порошенко під час виступу на Міжнародному форумі "Україна пам'ятає - світ визнає!" закликав на знак пам'яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років підтримати тих, хто потребує допомоги у світі.

"Давайте підтримаємо тих, хто сьогодні потребує нашої допомоги. Бо це нинішня наша спокута перед тими, кого не змогли вберегти в минулому", - сказав він.

Крім того, президент додав, що підписав указ про надання гуманітарної допомоги Ємену, Судану та Конго.

"І на знак увічнення пам’яті жертв Голодомору я підтримав ініціативу про надання гуманітарної допомоги Єменській Республіці, Республіці Судан, Демократичній Республіці Конго. Відповідний указ президента України уже підписано", - наголосив Порошенко.

Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко заявив, що близько 30 країн визнали Голодомор 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Раніше, Порошенко назвав голодомори злочинами комуністичного режиму, а також висловив надію на належну правову оцінку голодоморів в Україні.

Зазначимо, сьогодні, 24 листопада, в Україні вшановують пам'ять жертв голодоморів.

 

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Новини України Порошенко ПетроГолодоморГуманітарна допомога
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