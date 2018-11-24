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Порошенко: около 30 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа

Новости » Политика    24.11.2018 - 14:54
Порошенко: около 30 стран признали Голодомор геноцидом украинского народа
Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент призвал страны-участницы ООН поддержать декларацию по Голодомору

На сегодня около 30 стран признали Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа. Об этом на чествовании памяти жертв голодоморов заявил президент Петр Порошенко, передает корреспондент РБК-Украина.

Порошенко отметил, что с каждым годом расширяется круг стран, которые признают Голодомор геноцидом украинского народа.

"Уже около трех десятков государств дали надлежащую оценку этой человеческой трагедии. Только за последнее время приняты важные решения Сенатом США и Ассамблеей Португальской Республики…Имеем должное чествование памяти жертв Голодомора на уровне международных организаций - таких как ООН, Европейский парламент, ЮНЕСКО, ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы", - заявил Порошенко.

Он также подчеркнул, что рассчитывает на широкую поддержку проекта декларации ООН к 85-й годовщине Голодомора.

"Призываю наших партнеров поддержать и присоединиться к соавторам декларации", - добавил Порошенко.

Напомним, Порошенко назвал голодоморы преступлениями коммунистического режима, а также выразил надежду на надлежащую правовую оценку голодоморов в Украине.

Отметим, сегодня, 24 ноября, в Украине чтят память жертв голодоморов.

 

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