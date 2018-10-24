В ООН заявили, что половина населения Йемена находится на грани голода

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Ситуация в Йемене гораздо хуже, чем в 2017 году

Из-за тяжелого гуманитарного кризиса вследствие гражданской войны в Йемене около 14 миллионов человек находятся в условиях, близких к голоду. Об этом 23 октября заявил заместитель генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Марк Лоукок, передает РБК-Украина со ссылкой на "Громадське".

В организации подчеркивают, что ситуация в Йемене гораздо хуже, чем в 2017 году, когда ООН уже предупреждала о риске масштабного голода и начала гуманитарную поддержку населению страны.

По данным гуманитарных учреждений, по состоянию на конец прошлого года в Йемене от голода и болезней умирали ежедневно 130 детей, около 50 тысяч в течение года.

Лоукок подчеркнул, что точно подсчитать количество людей, умерших из-за проблем с питанием, почти невозможно.

"Только половина учреждений здравоохранения работают, и большое количество йеменцев слишком бедны, чтобы попасть в них. Из-за отсутствия медицинской помощи люди часто умирают дома. Немногие семьи сообщают об этих смертях", - отметил заместитель генсекретаря.

Сейчас сложная ситуация вокруг города Ходейда привела к экономическому кризису в Йемене и блокирует гуманитарную помощь ООН. В связи с этим Лоукок призвал немедленно прекратить боевые действия в зонах деятельности гуманитарных организаций и импортеров и защищать пути транспортировки продуктов питания и предметов первой необходимости.

Он подчеркнул, что в экономику Йемена необходимо как можно быстрее вливать иностранную валюту, гуманитарным организациям нужна поддержка и финансирование, а все стороны конфликта должны сотрудничать с ООН для прекращения конфликта.

Напомним, в начале октября ООН призвала Саудовскую Аравию прекратить авиаудары по гражданским объектам в Йемене и наказать военных, ответственных за жертвы среди мирных жителей.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце августа в Йемене погибли 26 детей и четверо женщин в результате двух масштабных авиаударов силами коалиции, которую возглавляет Саудовская Аравия.