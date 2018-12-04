Украина предложит на ТКГ режим тишины на время зимних праздников, - Марчук

Фото: Евгений Марчук (УНИАН)

Режим прекращения огня планируется продолжить на все зимние каникулы

Украина предлагает установить очередной режим тишины в районе операции Объединенных сил (ООС) во время новогодних праздников и на весь период зимних каникул. Об этом сказал представитель Украины в Трехсторонний контактной группе (ТКГ) Евгений Марчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "BBC-Украина".

По словам Марчука, это решение не является стратегическим, однако оно очень важно для населения прифронтовой зоны, где проживает около 240 тыс. людей.

"На предыдущем раунде переговоров в Минске мы договорились, чтобы отработать и выйти на последнем в 2018 году заседании на технологию режима тишины во время новогодних и рождественских праздников. И протянуть его хотя бы на каникулы", - уточним Марчук.

Добавим, в Минске (Беларусь) сегодня, 4 декабря 2018, происходит последнее в этом году заседание ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе.

Ранее первый вице-спикер Верховной рады, участник переговоров в Минске Ирина Геращенко сообщила, что Российская Федерация отказалась обсуждать инцидент в Азовском море в рамках видеоконференции трехсторонней контактной группы. Кроме того, Геращенко заявляла, что из-за деструктивную позицию России переговорный процесс в Минске будет фактически заблокирован.

Напомним, 22 ноября стало известно, что Евгений Марчук стал представителем Украины в Трехсторонний контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе.