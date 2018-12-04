Україна запропонує на ТКГ режим тиші на час зимових свят, - Марчук

Фото: Євген Марчук (УНІАН)

Режим припинення вогню планується продовжити на всі зимові канікули

Україна пропонує встановити черговий режим тиші у районі операції Об'єднаних сил (ООС) під час новорічних свят та на весь період зимових канікул. Про це сказав представник України в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Євген Марчук, повідомляє РБК-Україна із посиланням на "BBC-Україна".

За словами Марчука, це рішення не є стратегічним, проте є дуже важливим для населення прифронтової зони, де мешкає близько 240 тис. людей.

"На попередньому раунді переговорів у Мінську ми домовилися, щоб відпрацювати і вийти на останньому у 2018 році засіданні на технологію режиму тиші під час новорічних і різдвяних свят. Й затягнути його хоча б на канікули", - уточним Марчук.

Додамо, у Мінську (Білорусь) сьогодні, 4 грудня 2018, відбувається останнє в цьому році засідання ТКГ по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Раніше перший віце-спікер Верховної ради, учасник переговорів у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація двічі відмовилася обговорювати інцидент в Азовському морі в рамках відеоконференції тристоронньої контактної групи. Крім того, Геращенко заявляла, що через деструктивну позицію Росії переговорний процес у Мінську буде фактично заблокованим.

Нагадаємо, 22 листопада стало відомо, що Євген Марчук став представником України в Тристоронній контактній групі по врегулюванню ситуації на Донбасі.