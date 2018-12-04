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У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Новини » Надзвичайні події    04.12.2018 - 11:57
У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу
Фото: МЗС Білорусі (twitter.com/BelarusMID)

Попередня зустріч ТКГ відбулася 22 листопада

У Мінську (Білорусь) сьогодні, 4 грудня 2018 року, проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Міністерства закордонних справ Білорусі в Twitter.

"В Мінську проходить зустріч робочих підгруп Тристоронньої контактної групи по врегулюванню ситуації на сході України", - йдеться в повідомленні.

У Мінську проходить зустріч робочих підгруп ТКГ по Донбасу

Нагадаємо, раніше перший віце-спікер Верховної ради, учасник переговорів у Мінську Ірина Геращенко повідомила, що Російська Федерація двічі відмовилася обговорювати інцидент в Азовському морі в рамках відеоконференції тристоронньої контактної групи. Крім того, Геращенко заявляла, що через деструктивну позицію Російської Федерації переговорний процес у Мінську буде фактично заблокованим.

Також повідомлялося, що українська сторона в ТКГ пропонувала переформатувати політичну підгрупу.

Як відомо, президент України Петро Порошенко призначив Євгена Марчука представником України в Тристоронній контактній групі. І Марчук, за словами Геращенко, буде жорстко відстоювати позицію України.

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